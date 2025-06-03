Нова міграційна політика Німеччини 2025: змінює правила гри для українців

Плануєте залишитися в Німеччині надовго? Тоді вам варто знати про кардинальні зміни, які чекають на українців у 2025 році. Політичний ландшафт змінюється після дострокових виборів, економіка сповільнюється, а імміграційна політика стає жорсткішою. Водночас з'являються нові можливості для кваліфікованих спеціалістів.

Революційні зміни в німецькому імміграційному законодавстві: нові можливості для українців

З січня 2025 року працездатні українці, які відхилятимуть пропозиції працевлаштування, втратять 30% допомоги на три місяці. Це рішення торкнеться 700 тисяч наших співгромадян із загальної кількості 1,1 мільйона українців, які зараз проживають у Федеративній Республіці.

Тимчасовий захист за §24 AufenthG продовжено до 4 березня 2026 року. Українські громадяни можуть в'їжджати до країни без візи до 4 грудня 2025 року та перебувати до 90 днів без дозволу на проживання.

Після дострокових парламентських виборів 23 лютого українців можуть позбавити Bürgergeld - базової допомоги для безробітних. Політичні настрої змінюються швидко, економічна ситуація погіршується, і це може кардинально вплинути на ваше майбутнє в країні.

Карта можливостей (Chancenkarte) відкриває двері для кваліфікованих працівників з професійною освітою. Закон про імміграцію кваліфікованих працівників спрощує в'їзд для спеціалістів з практичним досвідом, навіть без вищої освіти.

Мовні вимоги та рівні німецької для різних категорій мігрантів у 2025 році

Для натуралізації необхідно мати знання на рівні не нижче B1 згідно з Загальноєвропейською системою мовних рівнів. Мінімальний термін проживання для натуралізації тепер становить п'ять років - можливість прискореної натуралізації після трьох років скасовано.

У Берліні для отримання постійного дозволу на проживання (Niederlassungserlaubnis) потрібно надати сертифікат про знання на рівні A1 або B1 та пройти тест "Життя в Німеччині" (Leben in Deutschland).

Для возз'єднання сімей кандидати на візу повинні підтвердити знання на рівні A1. За статистикою 2023 року, 62% кандидатів успішно склали мовний тест - це показує реальність досягнення цієї мети при правильній підготовці.

На два роки призупинено право на возз'єднання сімей для осіб із субсидіарним захистом, що впливає на приблизно 380 000 людей, переважно сирійців. Кваліфікованим працівникам потрібно знати основи на рівні A1 або англійську на рівні B2. Якщо у вас Блакитна карта ЄС, то вашій родині не обов'язково вчити німецьку перед переїздом.

Як швидко вивчити німецьку мову та підготуватися до еміграції: практичний план дій

Почніть говорити з першого дня - використовуйте прості фрази та не бійтеся помилок. Саме так працює наш мозок при засвоєнні мовних навичок. Встановіть телефон на німецьку - це змусить щодня стикатися з новою лексикою.

Інтеграційні курси німецької мови включають 600 годин мовного навчання та 100 годин орієнтаційного курсу. Це системний підхід, який допомагає не просто засвоїти граматику, а й зрозуміти культурний контекст. Для біженців такі програми частково або повністю безкоштовні.

Goethe-Zertifikat на рівнях A1, B1 або B2 - це ваш пропуск до нових можливостей. TestDaF і telc також визнаються всіма німецькими установами. Приватні курси німецької мови коштують від 200 до 800 євро за місяць. Проте інвестиція окупається швидко - володіння B1 рівнем відкриває доступ до кращих вакансій. Роботодавці охочіше наймають співробітників, які можуть спілкуватися без перекладача та розуміють корпоративну культуру.

Практичні методи: