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У Полтавській області внаслідок падіння уламків горіло недіюче підприємство

Минулося без потерпілих. 

У Полтавській області внаслідок падіння уламків горіло недіюче підприємство
війна з Росією
Фото: Генштаб

Під час нічної атаки в Полтавській області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків у Полтавському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства, яке не діє.

На місці падіння була пожежа. Про це повідомив тимчасовий в.о. очільника ОВА Володимир Когут.

"Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую надзвичайникам та Силам оборони за роботу", – сказав він. 

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