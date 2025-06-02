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Росіяни вбили двох мирних мешканок Харківщини

Жінки загинули у селищі Ківшарівка Купʼянського району. 

Росіяни вбили двох мирних мешканок Харківщини
Росіяни вбили двох мирних мешканок Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вдень, 2 червня, російська окупаційна армія атакувала Купʼянський район Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Внаслідок обстрілу 64-річна жінка загинула на місці. 

Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення, врятувати її не вдалось, жінка померла.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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