За добу з Сумщини евакуювали понад 50 мешканців

У Сумській області триває евакуація мирного населення, яке перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“За останню добу на Сумщині з небезпечних територій евакуювалися понад 50 мешканців, із них 10 дітей”, - повідомив Григоров.

Він уточнив, що йдеться про жителів Сумського, Шосткинського та Охтирського районів.

Зараз на Сумщині підлягають евакуації 213 населених пунктів у 18 громадах. Хоча понад 60% вже евакуювалися, ще понад 35 тис. людей залишаються в зонах постійної загрози.