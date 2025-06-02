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За добу з Сумщини евакуювали понад 50 мешканців

Серед евакуйованих - 10 дітей.

За добу з Сумщини евакуювали понад 50 мешканців
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України

У Сумській області триває евакуація мирного населення, яке перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“За останню добу на Сумщині з небезпечних територій евакуювалися понад 50 мешканців, із них 10 дітей”, - повідомив Григоров.

Він уточнив, що йдеться про жителів Сумського, Шосткинського та Охтирського районів.

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Зараз на Сумщині підлягають евакуації 213 населених пунктів у 18 громадах. Хоча понад 60% вже евакуювалися, ще понад 35 тис. людей залишаються в зонах постійної загрози.

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