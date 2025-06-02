Не лише "Павутина": учора Україна провела операцію зі знищення російської техніки на окупованій території

Україна вчора провела не лише спецоперацію "Павутина", а й операцію з масованого враження ворожої техніки на окупованій території. Вона готувала цілу низку заходів та продемонструвала свої спроможності, що доводять брехливість російського наративу про те, що вона не здатна виграти війну. Учора Україна вразила понад 40 носії ракет, і це позначилося на настрої її партнерів, з якими він нині бачився на саміті Нордичних країн і Бухарестської дев'ятки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, передає кореспондентка LB. За його словами, партнери вважають, що Україна продемонструвала силу.

"Вчора Україна провела операцію, ми вдячні партнерам, але вона була проведена українською стороною. Це не операції на території руських, а це військові цілі на території руських або тимчасово окупованих територій. 400 дронів одночасно били по військовій техніці і понад 40 одиниць техніки було знищено на полі бою на території тимчасово окупованій. Це дронова операція, вона готувалась 3 місяці, десь так. Іншого рівня, але вона була. А ця ("Павутина". – Ред.) готувалась півтора року", – розповів він.

Україна говорить про те, що збирається здаватися. Але не хоче воювати.

"Ми демонструємо свою силу вимушено. Віра в Україну повернулася. Вважаю, що результат операції дуже хороший", – сказав він.