Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріли Херсонщини: упродовж дня окупанти поранили 11 цивільних, серед них — дитина

Серед поранених 5-річна дитина.

Обстріли Херсонщини: упродовж дня окупанти поранили 11 цивільних, серед них — дитина
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти упродовж дня атакували чотири населені пункти Херсонщини. Унаслідок ворожих атак, відомо про 2 загиблих та 11 постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 2 червня російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати.

Зафіксовано 11 поранених у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина.

"Близько 04:00 військові рф здійснили артилерійський обстріл Херсона.Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.  Також в обласному центрі загинув водій автомобіля швидкої допомоги, який близько 17:00 був уражений ворожим FPV-дроном", — інформують у відомстві.

Прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини, скоєні збройними формуваннями держави-агресора.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies