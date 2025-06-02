Обстріли Херсонщини: упродовж дня окупанти поранили 11 цивільних, серед них — дитина

Російські окупанти упродовж дня атакували чотири населені пункти Херсонщини. Унаслідок ворожих атак, відомо про 2 загиблих та 11 постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 2 червня російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати.

Зафіксовано 11 поранених у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина.

"Близько 04:00 військові рф здійснили артилерійський обстріл Херсона.Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік. Також в обласному центрі загинув водій автомобіля швидкої допомоги, який близько 17:00 був уражений ворожим FPV-дроном", — інформують у відомстві.

Прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини, скоєні збройними формуваннями держави-агресора.