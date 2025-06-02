Кислиця: Росія була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі

Росія знову була проти присутності представників США під час зустрічі з українською стороною у Стамбулі.
Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, передає "Інтерфакс-Україна".
"На попередній зустрічі РФ була проти присутності делегації від США. Це дуже сумно, адже США відіграють велику роль і є важливим гарантом довіри" , - сказав він на пресконференції у Стамбулі.
Кислиця зазначив, що для забезпечення довгострокової безпеки в Європі США мають бути залучені до переговорного процесу.
"Так само і без залучення Європи неможливо говорити про довгострокову безпеку", - додав дипломат.
- Сьогодні в Стамбулі пройшов другий раунд переговорів України і Росії – у продовження зустрічі, що відбулася 16 травня. Тоді єдиним видимим результатом став обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, а от на 30-денне припинення вогню росіяни не погодилися.
- Цього разу Україна їхала на Туреччини з тією ж позицією.
- За результатами зустрічі голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що українці передали РФ повний список викрадених дітей, яких Росія має повернути додому. Також сторони домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих і про повернення тіл загиблих воїнів - "6000 на 6000".