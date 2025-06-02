Кислиця: Росія була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі

"Кислиця зазначив, що для забезпечення довгострокової безпеки в Європі США мають бути залучені до переговорного процесу".

Росія знову була проти присутності представників США під час зустрічі з українською стороною у Стамбулі.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, передає "Інтерфакс-Україна".

"На попередній зустрічі РФ була проти присутності делегації від США. Це дуже сумно, адже США відіграють велику роль і є важливим гарантом довіри" , - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

Кислиця зазначив, що для забезпечення довгострокової безпеки в Європі США мають бути залучені до переговорного процесу.

"Так само і без залучення Європи неможливо говорити про довгострокову безпеку", - додав дипломат.