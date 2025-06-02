​Родина Портнова в 2022-2023 роках придбала квартири в Дубаї на понад $2 млн, - "Схеми"

Це – шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова.

Родина колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова в 2022-2023 роках придбала у Дубаї майна на понад два мільйони доларів США.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Це – шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова. Станом на зараз у власності сімʼї залишається пʼять квартир.

Інформацію про дубайську нерухомість журналісти отримали з витоку даних у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і французьким виданням Le Monde. В основі витоку – дані з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ, які були верифіковані.

Першу квартиру дочка Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 квадратних метрів обійшлась у близько 320 тис. доларів.

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.

У липні квартиру на 46,5 квадратних метрів Лілія Портнова придбала за майже 250 тис. доларів, також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 квадратних метрів у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад 600 тисяч доларів США. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року.

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад 400 тисяч доларів інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 квадратних метрів за понад 550 тисяч доларів. Завершити будівництво цього комплексу планують в 2026 році.

Ужовтні 2023 року Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 квадратних метри обійшлись у понад 132 тисячі доларів.

Як з’ясували "Схеми" за допомогою реєстрів, попри нерухомість у Дубаї у власності в листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже 36 тисяч доларів. З цього ж документу журналістам вдалося встановити, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.