​Українська правда: за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні

Портнов зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

“Українська правда” повідомила з посиланням на власні джерела подробиці щодо останніх днів вбитого у Мадриді поплічника Януковича - Андрія Портнова.

“Тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до власного вбивства у Мадриді був в Україні”, - йдеться у матеріалі видання.

Троє співрозмовників “Української правди” в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

Зокрема Портнов зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.