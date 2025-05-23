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​Українська правда: за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні

Портнов зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

​Українська правда: за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні
Андрій Портнов
Фото: newsmakers.com.ua

“Українська правда” повідомила з посиланням на власні джерела подробиці щодо останніх днів вбитого у Мадриді поплічника Януковича - Андрія Портнова.

“Тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до власного вбивства у Мадриді був в Україні”, - йдеться у матеріалі видання.

Троє співрозмовників “Української правди” в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

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Зокрема Портнов зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

  • 21 травня Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи. 

  • Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

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