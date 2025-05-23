Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди ексдиректору ДП “Поліграфкомбінат”

Також його підозрюють у легалізації доходів, отриманих від їх використання.

НАБУ і САП повідомили ексдиректору ДП “Поліграфкомбінат” про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток. Ймовірно, йдеться про Максима Степанова, який пізніше очолював МОЗ.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Також його підозрюють у легалізації доходів, отриманих від їх використання.

Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

“За даними слідства, неправомірна вигода вимагалася підозрюваним у французької компанії, яка свого часу розробила ці захисні елементи (стилізоване зображення Тризуба, мапа України тощо) та використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству”, - розповіли в НАБУ.

Уточнюється, що постачання здійснювалося через естонську компанію-прокладку. Вона була підконтрольна директору ДП, закуповувала матеріали за ринковою ціною та перепродавала їх ДП “Поліграфкомбінат” у 4-6 разів дорожче. На цю ж естонську компанію в Офісі інтелектуальної власності Євросоюзу зареєстрували незаконно одержані авторські права.

Раніше за цим епізодом НАБУ і САП повідомили про підозру сімом особам включно з екскерівником ДП.

Коли підозрюваного звільнили, а нове керівництво перейшло на прямі закупівлі у виробника, той уклав з французькою компанією договір, щоб естонській компанії сплачувалася роялті за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася Поліграфкомбінату.

Протягом 2018-2021 рр. на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті. Підозрюваний надалі легалізував ці гроші через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них, 124 790 доларів, потрапила на рахунок його доньки.