Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди ексдиректору ДП “Поліграфкомбінат”

НАБУ і САП повідомили ексдиректору ДП “Поліграфкомбінат” про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток. Ймовірно, йдеться про Максима Степанова, який пізніше очолював МОЗ.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Також його підозрюють у легалізації доходів, отриманих від їх використання.
Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.
“За даними слідства, неправомірна вигода вимагалася підозрюваним у французької компанії, яка свого часу розробила ці захисні елементи (стилізоване зображення Тризуба, мапа України тощо) та використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству”, - розповіли в НАБУ.
Уточнюється, що постачання здійснювалося через естонську компанію-прокладку. Вона була підконтрольна директору ДП, закуповувала матеріали за ринковою ціною та перепродавала їх ДП “Поліграфкомбінат” у 4-6 разів дорожче. На цю ж естонську компанію в Офісі інтелектуальної власності Євросоюзу зареєстрували незаконно одержані авторські права.
Раніше за цим епізодом НАБУ і САП повідомили про підозру сімом особам включно з екскерівником ДП.
Коли підозрюваного звільнили, а нове керівництво перейшло на прямі закупівлі у виробника, той уклав з французькою компанією договір, щоб естонській компанії сплачувалася роялті за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася Поліграфкомбінату.
Протягом 2018-2021 рр. на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті. Підозрюваний надалі легалізував ці гроші через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них, 124 790 доларів, потрапила на рахунок його доньки.
- У липні 2023 Максим Степанов заочно отримав підозру по справі про розкрадання коштів поліграфічного комбінату. Слідство вважало, що він при закупівлі матеріалів для виготовлення закордонних паспортів використовував підконтрольну йому естонську компанію. Ця фірма-прокладка дозволяла купувати матеріали по ціні в 4-6 разів вище, ніж напрямку в виробника. Степанов на момент отримання заочної підозри, імовірно, був за кордоном.
- У вересні 2023 його арештували – теж заочно.
- Чотирьох громадян Естонії судитимуть у справі про відмивання 35 млн євро, які надійшли з України. Йдеться про справу Максима Степанова – колишнього очільника ДП "Поліграфічний комбінат Україна" і міністра охорони здоров'я України.