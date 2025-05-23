Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що списки полонених на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.

Про це глава Міноборони повідомив у соцмережах.

"Сьогодні, після домовленостей, досягнутих на зустрічі в Стамбулі, Україні вдалося повернути з російського полону 390 наших громадян. Це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням Президента України", — наголошує глава Міноборони.

Умєров також додає, що усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда — з однією метою: повернути наших людей додому у максимально стислі терміни.

"Військові та цивільні. Чоловіки й жінки. Кожен із них — наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя. В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів", — додає Рустем Умєров.