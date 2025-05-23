РФ обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, є жертви

Армія РФ вдарила зі ствольної артилерії по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинула людина.
Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Сьогодні, близько 15:00 з боку тимчасово окупованих територій відбувся черговий ворожий обстріл міста Костянтинівка. За попередніми даними, російські війська застосували ствольну артилерію", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок артилерійського обстрілу загинула одна людина. Пошкоджень зазнали два приватні житлові будинки.
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