Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоВійна

Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 390 захисників з російського полону

Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні. 

Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 390 захисників з російського полону
Фото: Володимир Зеленський

23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українських захисників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.

Фото: Володимир Зеленський
Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні. "Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими".
Фото: Володимир Зеленський

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.

Серед військовослужбовців є військові із лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies