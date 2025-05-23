23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українських захисників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.
Серед військовослужбовців є військові із лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.