Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні.

23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українських захисників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні. "Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими".

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.

Серед військовослужбовців є військові із лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський