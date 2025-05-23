ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто виявлення в українських військових хімічних боєприпасів

Крім того, РФ активізувала поширення фейків про начебто масове мінування українськими бійцями населених пунктів Курщини.

Російські пропагандисти розпочали чергову хвилю дезінформації з метою дискредитації Сил оборони України. Цього разу росіяни поширюють повідомлення про начебто виявлення на Курщині хімічних боєприпасів українських військових.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси РФ поширюють повідомлення про начебто виявлення на курщині хімічних боєприпасів українських військових.

Жодних доказів росіяни не наводять, а відеозаписи, які поширюються на підтвердження цього, не містять доказів ані того, що боєприпаси належали Силам оборони України, ані того, що вони містять отруйні речовини.

У ЦПД наголошують, такі звинувачення є типовими для російської пропаганди. Жодне з них ніколи не було підкріплене доказами.

Крім того, роспропаганда активізувала поширення фейків про масове мінування українськими бійцями населених пунктів курщини з метою завдати шкоди цивільним. Зокрема, повідомляється про нібито мінування дитячих іграшок. Жодних доказів цього також немає.

"Мета цих вкидів ворога залишається незмінною — це спроба дискредитації ЗСУ та зміщення фокусу уваги з воєнних злочинів росіян в Україні", — наголошують у ЦПД.