ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто "український обстріл" одного з об’єктів ЗАЕС

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, щоб дискредитувати Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

РосЗМІ почали поширювати фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території ЗАЕС. Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу.

"Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають", — кажуть у ЦПД.

Поширення подібної брехні потрібне російським пропагандистам для спроб дискредитації України в очах міжнародної спільноти та виправдання незаконної присутності ЗС РФ на ядерному об’єкті.

Раніше ЦПД повідомляв, що росіяни планують випустити пропагандистські відеосюжети з метою закріпити з-поміж світової спільноти думку, що ЗАЕС буцімто історично належить Росії, та перекласти вину за скоєння РФ військових злочинів на Україну.

"До того ж нещодавно візит на ЗАЕС здійснив перший заступник голови адміністрації президента рф сергій кірієнко", — зазначають у центрі протидії дезінформації.