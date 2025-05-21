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ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто "український обстріл" одного з об’єктів ЗАЕС

РФ намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти.

ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто "український обстріл" одного з об’єктів ЗАЕС
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, щоб дискредитувати Україну. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

РосЗМІ почали поширювати фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території ЗАЕС. Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. 

"Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають", — кажуть у ЦПД. 

Поширення подібної брехні потрібне російським пропагандистам для спроб дискредитації України в очах міжнародної спільноти та виправдання незаконної присутності ЗС РФ на ядерному об’єкті. 

Раніше ЦПД повідомляв, що росіяни планують випустити пропагандистські відеосюжети з метою закріпити з-поміж світової спільноти думку, що ЗАЕС буцімто історично належить Росії, та перекласти вину за скоєння РФ військових злочинів на Україну. 

"До того ж нещодавно візит на ЗАЕС здійснив перший заступник голови адміністрації президента рф сергій кірієнко", — зазначають у центрі протидії дезінформації. 

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. 
  • Після деокупації Запорізької АЕС та повернення станції під контроль України, її роботу потрібно буде перевірити за 27 програмами з безпеки, розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України.
  • Україна не обговорюватиме питання власності її атомних електростанцій. Усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС – теж. І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ.
  • Президент Володимир Зеленський повідомлявив, що обговорив із Дональдом Трампом питання окупації росіянами Запорізької АЕС. Зокрема, Трамп питав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами. 
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