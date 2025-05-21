У "Дії" з 1 червня з'явиться сервіс мультишерингу документів

З 1 червня сервіс мультишерингу документів працюватиме у застосунку "Дія".
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації.
"З 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дія". Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через "Дія" у кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - йдеться у повідомленні.
Як працює мультишеринг:
- Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з "Дією"
- Обирає документи, які хоче надіслати
- Засвідчує запит Дія.Підписом
Мультишеринг працює навіть тоді, коли у клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує, вказано у повідомленні.
Під'єднати сервіс можна налаштувавши або оновивши інтеграцію з "Дія".
Послуга платна для бізнесу, але безоплатна для фізичних осіб, які надсилають документи.