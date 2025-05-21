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У "Дії" з 1 червня з'явиться сервіс мультишерингу документів

Послуга платна для бізнесу, але безоплатна для фізичних осіб, які надсилають документи.

У "Дії" з 1 червня з'явиться сервіс мультишерингу документів
Ілюстративне фото
Фото: politeka.net/

З 1 червня сервіс мультишерингу документів працюватиме у застосунку "Дія".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації.

"З 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дія". Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через "Дія" у кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - йдеться у повідомленні.

Як працює мультишеринг:

  • Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з "Дією"
  • Обирає документи, які хоче надіслати
  • Засвідчує запит Дія.Підписом

Мультишеринг працює навіть тоді, коли у клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує, вказано у повідомленні.

Під'єднати сервіс можна налаштувавши або оновивши інтеграцію з "Дія".

Послуга платна для бізнесу, але безоплатна для фізичних осіб, які надсилають документи.
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