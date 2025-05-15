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У “Дію” додали ще 5 військових облігацій

Облігації названі на честь тимчасово окупованих міст Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

У “Дію” додали ще 5 військових облігацій
Фото: “Дія”

У “Дію” додали ще 5 військових облігацій – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Вони названі на честь тимчасово окупованих міст. 

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Купуючи облігації, ви:

  • допоможете Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;
  • підтримаєте економіку країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;
  • зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід.

Купити їх можна на відповідній сторінці застосунку:

  • Токмак, ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026
  • Соледар, ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026
  • Форос, ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027
  • Новий Світ, ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027
  • Лівадія, ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027

“Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів. Інвестуйте з Дією вже сьогодні!” – йдеться у повідомленні. 

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.
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