Облігації названі на честь тимчасово окупованих міст Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

У “Дію” додали ще 5 військових облігацій – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Вони названі на честь тимчасово окупованих міст.

Купуючи облігації, ви:

допоможете Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;

підтримаєте економіку країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;

зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід.

Купити їх можна на відповідній сторінці застосунку:

Токмак, ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026

Соледар, ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026

Форос, ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027

Новий Світ, ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027

Лівадія, ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027

“Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів. Інвестуйте з Дією вже сьогодні!” – йдеться у повідомленні.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.