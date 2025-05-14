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FT: Євросоюз планує у червні ввести вищі мита на імпорт українських товарів

Блок планує не продовжувати дію спеціального безмитного режиму з Україною, дія якого спливає 6 червня. Зокрема таке рішення лобіює Польща під приводом захисту своїх фермерів.

FT: Євросоюз планує у червні ввести вищі мита на імпорт українських товарів
голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге
Фото: EPA/UPG

Євросоюз планує з 6 червня ввести вищі мита на імпорт українських товарів, пише Financial Times із посиланням на джерела. 

Таким чином блок планує припинити дію спеціального безмитного режиму, який діє з початку великої війни України з РФ і закінчується 6 червня цього року.  

Джерела стверджують, що таке рішення ухвалене, зокрема, з огляду на захист своїх фермерів Польщею.

Також Євросоюз розглядає перехідні заходи, якщо переговори не закінчать до вказаної дати. Перехідний захід Єврокомісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, поки тривають переговори.

Втім, як повідомляють джерела у дипломатичних колах, “перехідна пропозиція” передбачає значні скорочення. Йдеться про важливі для української економіки квоти на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції.

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Як зазначає видання, найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед та птиця. Зокрема, річна квота на кукурудзу скоротиться з 4,7 млн тонн до 650 тисяч тонн, а на птицю – з 57,1 тисяч до 40 тисяч тонн, на цукор – зі 109 тисяч до 40,7 тисяч тонн.

Зі свого боку, голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге вважає, що потрібен час щонайменше до жовтня цього року, щоб «знайти рішення». Також він каже, що це "справді дуже поганий сигнал для України".

Тим часом в українському уряді кажуть, що повернення до довоєнних умов торгівлі зменшить її доходи приблизно на 3,5 млрд євро на рік.
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