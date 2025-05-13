Кредитуватимуть через два державні банки — Приватбанк та Укрексімбанк.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд залучить до 35 млн євро від ЄІБ для кредитування малого й середнього бізнесу через два державні банки, передає урядовий портал.

«Доступ до пільгових кредитів для малого й середнього бізнесу — ще один ключовий елемент державної підтримки», — сказав Шмигаль під час засідання Кабміну.

За його словами, перше прийняте рішення передбачає надходження до 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний Приватбанк.

Згідно з другим рішенням, як зазначив прем’єр-міністр, планується залучення через Європейський інвестиційний банк до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний Укрексімбанк.

«Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання», — підкреслив глава уряду.

Також він додав, що важливим елементом розвитку підприємництва залишаються державні гранти. Зокрема, за програмою єРобота видано понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи, що сприятиме створенню понад 46 тисяч робочих місць для економіки. Крім того, близько 1600 грантів отримають ветерани та їхні рідні.