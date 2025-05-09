Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
ГоловнаЕкономікаФінанси

Кабмін виділив для Міноборони 10 млн гривень на ремонт військової автотехніки

Також гроші спрямують на забезпечення підрозділів Міноборони оргтехнікою та меблями.

Кабмін виділив для Міноборони 10 млн гривень на ремонт військової автотехніки
Фото: mil.gov.ua

Кабмін виділив Міністерству оборони 10 мільйонів гривень на ремонт військової автомобільної техніки та забезпечення оргтехнікою і меблями новостворених підрозділів МОУ.

Про це інформує Міноборони України.

"Відповідне розпорядження "Про розподіл у 2025 році коштів державного бюджету, які надійшли з місцевих бюджетів у вигляді субвенції для підтримки обороноздатності держави" уряд ухвалив на своєму сьогоднішньому засіданні", — ідеться у повідомленні.

Міноборони розробило проєкт документа з власної ініціативи відповідно до Бюджетного кодексу України.

10 млн гривень спрямують на ремонт автомобільної техніки ЗСУ, яка залучається до виконання завдань, а також на забезпечення оргтехнікою та меблями новостворених підрозділів МОУ.

"Ці кошти були виділені та перераховані Київською міською радою у 2025 році з місцевого бюджету до держбюджету", — додають у відомстві.

  • У квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятка зразків боєприпасів українського виробництва. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies