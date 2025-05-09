Кабмін виділив для Міноборони 10 млн гривень на ремонт військової автотехніки

Також гроші спрямують на забезпечення підрозділів Міноборони оргтехнікою та меблями.

Кабмін виділив Міністерству оборони 10 мільйонів гривень на ремонт військової автомобільної техніки та забезпечення оргтехнікою і меблями новостворених підрозділів МОУ.

Про це інформує Міноборони України.

"Відповідне розпорядження "Про розподіл у 2025 році коштів державного бюджету, які надійшли з місцевих бюджетів у вигляді субвенції для підтримки обороноздатності держави" уряд ухвалив на своєму сьогоднішньому засіданні", — ідеться у повідомленні.

Міноборони розробило проєкт документа з власної ініціативи відповідно до Бюджетного кодексу України.

10 млн гривень спрямують на ремонт автомобільної техніки ЗСУ, яка залучається до виконання завдань, а також на забезпечення оргтехнікою та меблями новостворених підрозділів МОУ.

"Ці кошти були виділені та перераховані Київською міською радою у 2025 році з місцевого бюджету до держбюджету", — додають у відомстві.