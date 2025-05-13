Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на Міністерстві економіки України.

Як зазначається, від України їх підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

Втім, умови угод не розкривають.

13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.