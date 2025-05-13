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Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США

Умови угод не розкривають.

Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США

Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC). 

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на Міністерстві економіки України.

Як зазначається, від України їх підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

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Втім, умови угод не розкривають.

  • 13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів. Президент Зеленський 12 травня підписав закон.

  • 13 травня Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини.

  • Детальніше про ратифікацію угоди українськими нардепами читайте в матеріалі LB.ua.
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