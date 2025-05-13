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МЗС України закликало Польщу розблокувати вантажний рух на кордоні біля пункту пропуску «Дорогуськ»

Заступник міністра закликав польський уряд якнайшвидше встановити контакт із протестувальниками та усунути підстави для блокування кордону.

МЗС України закликало Польщу розблокувати вантажний рух на кордоні біля пункту пропуску «Дорогуськ»
польська поліція біля пункту пропуску Дорогуськ
Фото: Facebook/Policja Chełm

13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».

Як повідомили в МЗС, українська сторона закликала польську сторону вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.

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Ці шляхи є життєво необхідними для підтримки економіки нашої держави та мають важливе гуманітарне значення в умовах триваючої російської збройної агресії, наголосив Міщенко.

Він також підкреслив неприпустимість впливу внутрішньополітичної ситуації в Польщі напередодні президентських виборів на економічні інтереси обох держав та на українсько-польські відносини загалом.

Заступник міністра закликав польський уряд якнайшвидше встановити контакт із протестувальниками та усунути підстави для блокування кордону. Він також запропонував налагодити прямий діалог між профільними міністерствами обох країн і запевнив у готовності МЗС України сприяти цьому процесу.

  • 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску “Дорогуськ”, що навпроти українського пункту пропуску “Ягодин”. Вони анонсували, що протести на кордоні триватимуть чотири місяці.
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