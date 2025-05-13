МЗС України закликало Польщу розблокувати вантажний рух на кордоні біля пункту пропуску «Дорогуськ»

Заступник міністра закликав польський уряд якнайшвидше встановити контакт із протестувальниками та усунути підстави для блокування кордону.

13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».

Як повідомили в МЗС, українська сторона закликала польську сторону вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.

Ці шляхи є життєво необхідними для підтримки економіки нашої держави та мають важливе гуманітарне значення в умовах триваючої російської збройної агресії, наголосив Міщенко.

Він також підкреслив неприпустимість впливу внутрішньополітичної ситуації в Польщі напередодні президентських виборів на економічні інтереси обох держав та на українсько-польські відносини загалом.

Заступник міністра закликав польський уряд якнайшвидше встановити контакт із протестувальниками та усунути підстави для блокування кордону. Він також запропонував налагодити прямий діалог між профільними міністерствами обох країн і запевнив у готовності МЗС України сприяти цьому процесу.