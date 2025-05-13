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Речник ДПС заявив про маніпуляції з боку польських перевізників щодо єЧерги

Демченко сказав, що польські перевізники прагнуть отримати певні поблажки в межах ЄС.

Речник ДПС заявив про маніпуляції з боку польських перевізників щодо єЧерги
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: lutskadm.gov.ua

У Держприкордонслужбі України вважають дивним невдоволення польських перевізників електронною чергою на кордоні.

 Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи блокування пункту пропуску «Ягодин–Дорогуськ», передає «Укрінформ».

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«Вони говорять про єЧергу як про порушення якихось можливостей для польських перевізників. Хоча навпаки — це рівні можливості як для перевізників України, так і Польщі та інших країн. єЧерга інформує водіїв про день і час прибуття на кордон, а не змушує простоювати в живих чергах», — сказав Демченко.

Він вважає, що дії польських перевізників маніпулятивні та припустив, що ті прагнуть отримати певні поблажки в межах ЄС.

«Це така ж маніпуляція, як закиди про порушення українськими перевізниками ринкового балансу в ЄС. Адже наші перевізники не працюють всередині країн Євросоюзу, а здійснюють лише двосторонні рейси», — наголосив Демченко і додав, що внаслідок блокування рух вантажівок практично зупинився.

«За добу напрямком Ягодин–Дорогуськ зазвичай проходило 1–1,2 тис. вантажівок. Наразі польські протестувальники пропускають лише одну фуру на годину в кожному напрямку. Це фактично зводить вантажопотік до нуля», — повідомив речник ДПСУ.

  • 13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».
  • Українська сторона закликала польську вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.
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