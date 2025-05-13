Держсекретар США поїде в Туреччину на переговори з РФ

На переговори між Україною і Росією до Туреччини поїде держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомив Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Саудівській Аравії, передає «Суспільне».

«Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – заявив Трамп.

Того ж дня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин.

Єрмак підтвердив готовність Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що наразі немає відповідного підтвердження з боку Володимира Путіна.

Керівник ОПУ наголосив, що «шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Російській Федерації таке рішення може ухвалити лише Путін».

«Нещодавня заява президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни», – наголосив Єрмак.