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Держсекретар США поїде в Туреччину на переговори з РФ

Керівник Офісу Президента Єрмак обговорив із ним перспективи мирних перемовин.

Держсекретар США поїде в Туреччину на переговори з РФ
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

На переговори між Україною і Росією до Туреччини поїде держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомив Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Саудівській Аравії, передає «Суспільне».

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«Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – заявив Трамп.

Того ж дня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин.

Єрмак підтвердив готовність Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що наразі немає відповідного підтвердження з боку Володимира Путіна.

Керівник ОПУ наголосив, що «шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Російській Федерації таке рішення може ухвалити лише Путін».

«Нещодавня заява президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни», – наголосив Єрмак.

  • В ніч на 11 травня російський диктатор заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. 
  • Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
  • Згодом Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. 
  • Перед цими заявами лідери країн "коаліції охочих" опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. А після зустрічі всі п'ять лідерів – Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше посилять санкції. 
  • Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви Путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня.
  • 13 травня стало відомо, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлог вирушать до Туреччини для переговорів між Росією та Україною.
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