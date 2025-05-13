Зеленський: якщо Путін не хоче зі мною зустрічатися – нехай припиняє вогонь, тоді розмовлятимуть переговорні групи

Президент Володимир Зеленський домовився з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зустрітися в столиці Туреччини Анкарі. Про це він розповів на брифінгу.
Ця зустріч відбудеться у четвер, 15 травня. І також Зеленський чекатиме на зустріч із Путіним.
"Щоб Росія не маніпулювали містами, і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул", – сказав Зеленський.
Також запропонували доєднатися і президенту США Дональду Трампу. Його приїзд був би додатковим стимулом для Путіна прилетіти. Якщо Путін скаже, що не хоче розмовляти, але готовий до припинення вогню, то це відкриває шлях до перемовин на нижчих рівнях. Тоді зможуть зустрічатися переговорні групи країн.
Якщо не вдасться досягнути успіху, Україна очікує на санкції США і ЄС.
- 10 травня до України приїхали лідери країн "коаліції охочих": французький президент Еммануель Макрон, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, голова уряду Великої Британії Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц. За результатами зустрічі з українським президентом і спільного дзвінка Дональду Трампу вони висунули Росії вимогу повністю припинити вогонь із 12 травня, понеділка, інакше вони запустять в роботу новий санкційний пакет. Не лише європейський, а й американський, який був підготовлений сенатором Ліндсі Гремом.
- Замість того, щоб погодитися на пропозицію, російський очільник серед ночі оголосив, що пропонує Україні провести 15 травня перемовини у Стамбулі.
- Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.
- Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль дотепер уникає відповіді, чи Путін поїде.
- Учора увечері Зеленський сказав, що очікує в Туреччині не лише на Путіна. Він сказав, що всім дуже хотілося би побачити там і Трампа.