Зеленський: якщо Путін не хоче зі мною зустрічатися – нехай припиняє вогонь, тоді розмовлятимуть переговорні групи

Президент Володимир Зеленський домовився з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зустрітися в столиці Туреччини Анкарі. Про це він розповів на брифінгу.

Ця зустріч відбудеться у четвер, 15 травня. І також Зеленський чекатиме на зустріч із Путіним.

"Щоб Росія не маніпулювали містами, і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул", – сказав Зеленський.

Також запропонували доєднатися і президенту США Дональду Трампу. Його приїзд був би додатковим стимулом для Путіна прилетіти. Якщо Путін скаже, що не хоче розмовляти, але готовий до припинення вогню, то це відкриває шлях до перемовин на нижчих рівнях. Тоді зможуть зустрічатися переговорні групи країн.

Якщо не вдасться досягнути успіху, Україна очікує на санкції США і ЄС.