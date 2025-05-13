CNN: Росія навчає місцевих блогерів для прославляння життя в Маріуполі під окупацією

Для цього вона створила окрему блогерську школу та медіапрограми.

Росія для прославляння окупації Маріуполя залучає місцевих мешканців, які роблять відповідний контент у соцмережах. У розслідуванні CNN йдеться, що мешканців окупованого міста, зокрема школярів, навчають у "школах блогерів" та в медіапрограмах, які відображають російську державну політику.

І хоча кількість підписників у таких блогерів значно менша, ніж у справді зіркових інфлюенсерів, експерти вважають, що голоси місцевих важливі Кремлю для ефективного "просування" життя під окупацією. Одним з таких контент-творців є викладач школи блогерів Павло Карбовський, який нахвалював будівництво окупаційною владою будинків у місті, майже вщент зруйнованому Росією.

Карбовський та інші творці контенту малюють картину відновлення Маріуполя та інших захоплених росіянами міст. При цьому в коментарі CNN він заявив, що не є пропагандистом, а "показує правду" про життя.

Але посадовці, які підтримують окупацію, активно залучали блогерів, як Карбовський, до поширення постів про відновлення окупованих міст. У січні Карбовський опинився серед групи блогерів, запрошених на зустріч з ватажком терористичної організації "ДНР" Денисом Пушиліним.

CNN проаналізувала десятки профілів місцевих інфлюенсерів, які промотують окупаційну владу Маріуполя в соцмережах. Деякі з них є відкрито проросійськими і звинувачують Україну в завданих місту руйнуваннях. Інші з них здаються аполітичними. Але ніхто з них не розповідає про те, чому місту взагалі знадобилася відбудова.

Кількість підписників у них варіюється від 3000 до 36 000, але охоплення може сягати сотень тисяч.

"Москва прагне перервати потік інформації про жахливі руйнування, завдані російською армією", – пояснив голова Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

Щоб протидіяти цьому, за його словами, Україна намагається передати ще більше фактів про злочини окупантів. Їх "більш ніж достатньо, щоб повністю спростувати будь-які російські фейки про «прекрасне життя» під окупацією".

На основі супутникових даних CNN зробило висновок, що в деяких частинах міста окупаційна влада справді намагається відбудувати частину будинків. Але водночас місцеві записують публічні звернення до Путіна і скаржаться на те, що вони як були безхатьками, так і залишилися. Обіцяні квартири їм не роздають, а ціни на нерухомість занадто високі, щоб місцеві могли собі її дозволити.