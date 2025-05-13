Росіяни незаконно тримають у неволі ​13 працівників ЗАЕС, троє з них вважаються зниклими безвісти, - Енергоатом

13 працівників Запорізької атомної електростанції незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

"З початку окупації найбільшої станції Європи Росія почала безпрецедентний тиск на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні «контракти» з Росатомом. Близько 5 тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК «Енергоатом» дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Та відомо щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

З них сімох "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою – вони вважаються зниклими безвісти.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росія закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

Росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як військову базу. В машзалах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови.

"Усі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це - єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!", - наголосили в Енергоатомі.