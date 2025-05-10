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"Жовта Стрічка": окупанти відбудовують на ТОТ тюрму, яка не функціонувала понад 10 років

Імовірно, там росіяни планують утримувати "відказників" з ТОТ Донеччини і Луганщини.

"Жовта Стрічка": окупанти відбудовують на ТОТ тюрму, яка не функціонувала понад 10 років
Фото: EPA/UPG

Росіяни почали відновлювати тюрму в окупованій Жданівці на Донеччині, яка не функціонувала понад 10 років. 

Про це розповідає рух опору "Жовта Стрічка".

В окупованій Жданівці росіяни активно відбудовують тюрму, що не функціонувала більше 10 років. 

"Активісти руху "Жовта Стрічка" розказують, що точна інформація щодо причин окупантами не повідомляється. Але неофіційно говорять про те, що відновлення тюрми пов'язано з військовими потребами", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, окупанти посилили тиск на населення щодо призову та підписання контракту – "і якщо вірити їх погрозам, то тюрма відновлюється саме для утримання там "відказників" з ТОТ Донеччини та Луганщини. 

  • У тимчасово окупованому Криму російські військові проводять обшуки у пошуках українського ппідпілля під прикриттям "навчань". Окупанти зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.
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