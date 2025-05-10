Генсек НАТО підтримав заклик учасників "коаліції рішучих" щодо 30-тиденного припинення вогню

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав заклик лідерів країн-учасниць "коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке може відкрити шлях для досягнення тривалого миру в Україні.

Про це Рютте написав у мережі Х.

"Приєднався до заклику більш як 20 лідерів "Коаліції охочих" цього ранку щодо просування зусиль для забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Це розпочинається з 30-денного безумовного припинення вогню і має бути підкріплене триваючою та конкретною підтримкою", — написав Марк Рютте.

Рютте наголосив, що сьогоднішня зустріч засвідчила, що західні союзники віддані та продовжують підтримувати Україну.