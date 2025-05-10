Генсек НАТО підтримав заклик учасників "коаліції рішучих" щодо 30-тиденного припинення вогню

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав заклик лідерів країн-учасниць "коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке може відкрити шлях для досягнення тривалого миру в Україні.
Про це Рютте написав у мережі Х.
"Приєднався до заклику більш як 20 лідерів "Коаліції охочих" цього ранку щодо просування зусиль для забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Це розпочинається з 30-денного безумовного припинення вогню і має бути підкріплене триваючою та конкретною підтримкою", — написав Марк Рютте.
Рютте наголосив, що сьогоднішня зустріч засвідчила, що західні союзники віддані та продовжують підтримувати Україну.
- Сьогодні у Києві відбулася зустріч "коаліції охочих" на якій присутні європеські лідери.
- Лідери країн "коаліції охочих" напередодні засідання в Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду.
- Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям.
- На пропозицію США припинити вогонь на 30 діб без будь-яких додаткових умов Україна погодилася ще в березні, під час зустрічі в Саудівській Аравія. Але не погодилася Росія. Кремль продовжує вигадувати причини, чому він не припинятиме війни. Зараз він вимагає, аби Захід припинив постачати Україні озброєння. При цьому сама Росія не збирається роззброюватися або переставати купувати ракети і дрони в її союзниць.