Макрон заявив про готовність Франції сприяти переговорам між Україною та Росією за умови 30-денного перемир’я

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова допомогти ініціювати прямі переговори між Києвом і Москвою, якщо сторони досягнуть 30-денного режиму припинення вогню, передає «Європейська правда» з посиланням на TF1/LCI.
«Якщо ми всі будемо твердо стояти на тому, що це 30-денне перемир’я — це те, про що ви говорили світу протягом місяців, ми зробимо це, ми розпочнемо прямі переговори між Україною і Росією, ми готові допомогти", — заявив лідер Франції.
Він наголосив, що метою є демонстрація єдності між Україною, США та Європою у питанні завершення повномасштабної війни.
Макрон також попередив, що в разі недотримання перемир’я буде запроваджено "набагато жорсткіші" санкції.
- 8 травня Володимир Зеленський провів перемовини з Трампом. Говорили про економічне партнерство, ратифіковану угоду, а також припинення вогню.
- 9 травня Єрмак заявив, що під час вчорашньої розмови президентів ішлося про 30-денне перемир'я між Україною та РФ. Наразі триває процес консультацій, під час якого розглядають різні варіанти припинення вогню.
- Того ж дня США Reuters оприлюднило інформацію про те, що Штати і їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. У разі відмови Росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.