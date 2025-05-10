Макрон заявив про готовність Франції сприяти переговорам між Україною та Росією за умови 30-денного перемир’я

Метою є демонстрація єдності між Україною, США та Європою у питанні завершення повномасштабної війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова допомогти ініціювати прямі переговори між Києвом і Москвою, якщо сторони досягнуть 30-денного режиму припинення вогню, передає «Європейська правда» з посиланням на TF1/LCI.

«Якщо ми всі будемо твердо стояти на тому, що це 30-денне перемир’я — це те, про що ви говорили світу протягом місяців, ми зробимо це, ми розпочнемо прямі переговори між Україною і Росією, ми готові допомогти", — заявив лідер Франції.

Він наголосив, що метою є демонстрація єдності між Україною, США та Європою у питанні завершення повномасштабної війни.

Макрон також попередив, що в разі недотримання перемир’я буде запроваджено "набагато жорсткіші" санкції.