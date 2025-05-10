Росіяни створили нову військову базу в окупованому Маріуполі на Донеччині

Російські окупанти створили у Маріуполі нову військову базу для підрозділів з Ростовської області.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова військова база росіян на перехресті пр. Будівельників та вул. Шевченка. Знову — по суті виявлено спостереженням та OSINToм... Ця база — чергова частина релокації російських підрозділів з Ростовської області в Маріуполь. З новим тактичним маркуванням", — пише Андрющенко.

За його словами, мілітаризація Маріуполя зростає, місто остаточно перетворили на логістично-військовий хаб ЗС РФ.