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На Донеччині російські війська вбили та поранили чотирьох цивільних

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 3206 людей на Донеччині.

На Донеччині російські війська вбили та поранили чотирьох цивільних
наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія вбила двох цивільних у Донецькій області, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 9 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Сіверську та Рівному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 3206 людей на Донеччині, 7093 людини отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару 7 травня. З-під завалів надзвичайники вилучили тіло жінки. 
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