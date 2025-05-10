На Донеччині російські війська вбили та поранили чотирьох цивільних

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 3206 людей на Донеччині.

Упродовж минулої доби російська армія вбила двох цивільних у Донецькій області, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 9 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Сіверську та Рівному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 3206 людей на Донеччині, 7093 людини отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.