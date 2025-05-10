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Російські окупанти били по житлових кварталах Херсонщини, є поранені

Поранення дістали двоє цивільних.

Російські окупанти били по житлових кварталах Херсонщини, є поранені

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 16 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок обстрілів двоє цивільних постраждали. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Милове, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині 2 людини дістали поранення.
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