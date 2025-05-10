Російські окупанти били по житлових кварталах Херсонщини, є поранені

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Милове, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Шляхове та місто Херсон.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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