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Росіяни атакували Костянтинівку Донецької області, відомо поранених

У різних районах міста спалахнули пожежі.

Росіяни атакували Костянтинівку Донецької області, відомо поранених
Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці Донецької області, одна людина отримала поранення, у будинках виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Росіяни напередодні атакували місто Костянтинівка Донецької області. У центрі міста загорілася п’ятиповерхівка. Рятувальники приборкали вогонь.

В іншому районі виникла ще одна пожежа 2-поверхового житлового будинку. Через повторні ворожі обстріли вогнеборцям довелося тимчасово припинити роботи, ризикуючи власним життям.

Близько опівночі російська армія знову била по приватному сектору. Спалахнув житловий будинок і чотири господарські споруди. Займання вдалося ліквідувати.

  • Упродовж минулої доби російська армія вбила двох цивільних у Донецькій області, ще двоє людей зазнали поранень.
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