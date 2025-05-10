Росіяни атакували Костянтинівку Донецької області, відомо поранених

Російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці Донецької області, одна людина отримала поранення, у будинках виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Росіяни напередодні атакували місто Костянтинівка Донецької області. У центрі міста загорілася п’ятиповерхівка. Рятувальники приборкали вогонь.

В іншому районі виникла ще одна пожежа 2-поверхового житлового будинку. Через повторні ворожі обстріли вогнеборцям довелося тимчасово припинити роботи, ризикуючи власним життям.

Близько опівночі російська армія знову била по приватному сектору. Спалахнув житловий будинок і чотири господарські споруди. Займання вдалося ліквідувати.