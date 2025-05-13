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Правоохоронці затримали сутенерів, які працювали за схемою оголошень про роботу з високим доходом

Офіс Генерального прокурора закликає бути обережними під час пошуку можливостей для працевлаштування. 

Правоохоронці затримали сутенерів, які працювали за схемою оголошень про роботу з високим доходом
Фото: прокуратура

Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, до складу якої входили 11 осіб, що системно займалися сутенерством та вербуванням молодих жінок з метою сексуальної експлуатації.

Залежно від скоєного, їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, а також торгівлю людьми.

За даними слідства, підозрювані діяли за чітко налагодженою схемою. Вони розміщували в соціальних мережах оголошення про роботу з високим доходом. Жінкам, які відгукувались на такі пропозиції, повідомляли, що йдеться про супровід чоловіків на публічні заходи. Спочатку все відбувалося без ознак примусу, що створювало у потерпілих хибне відчуття безпеки.

Насправді ж підозрювані паралельно використовували закритий Telegram-канал, у якому розміщували оголошення про надання сексуальних послуг – як на території України, так і за кордоном. Саме до надання таких послуг вони без відома залучали дівчат, які відгукувалися на оголошення про супровід.

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Після отримання «замовлення» дівчатам надавали інструкції щодо місця та часу зустрічі. Опинившись за обумовленою адресою, потерпілі фактично втрачали можливість змінити ситуацію. У разі спротиву до них застосовували психологічний тиск і шантаж, примушуючи вступати у статеві зв’язки з «клієнтами».

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 3 то 10 млн грн, трьом з них – домашній арешт.

Офіс Генерального прокурора закликає бути обережними під час пошуку можливостей для працевлаштування, особливо за кордоном або у сферах, що не передбачають чітких умов праці. Потерпілими часто стають молоді жінки, які погоджуються на підозрілі пропозиції без юридичного оформлення.

Під час пошуку роботи необхідно уважно перевіряти інформацію про роботодавців та умови праці, не довіряти пропозиціям без чітких домовленостей та без трудового договору. Також обережно необхідно ставитися до закликів «поїхати терміново». Просимо повідомляти правоохоронні органи про будь-які факти примусу до проституції, сексуальної або трудової експлуатації, звертатися по допомогу у разі загрози або підозри на вчинення злочину.

Звернення можна подати до Національної поліції України, органів прокуратури або за номером гарячої лінії з протидії торгівлі людьми – 1547 (для громадян України, які перебувають за кордоном - +38 (044) 284-19-43).
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