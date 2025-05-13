В Україні стартує інформаційна кампанія з платіжної безпеки "ШахрайГудбай"

Національний банк України разом із Департаментом кіберполіції та Державною службою спецзв'язку та захисту інформації з 13 травня розпочинає чергову хвилю всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки – #ШахрайГудбай.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Мета кампанії – поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо - в інтернеті.

У Нацбанку зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилася кількість випадків кібершахрайства та кіберзлочинності. Сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зростає. Так, за 2024 рік порівняно з 2023 роком цей показник збільшився більш ніж на третину (37%) – до 1,1 млрд гривень.

Найпоширенішою причиною шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, залишається соціальна інженерія. Тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, логін та пароль доступу до мобільного та інтернет-банкінгу, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій або для входу в платіжний застосунок.

"Фінансові платіжні установи постійно посилюють заходи безпеки, аби вберегти кошти клієнтів, тому шахраї все більше зусиль спрямовують на соціальну інженерію та все частіше виманюють чутливі дані в користувачів. Про це свідчать дані, отримані від надавачів платіжних послуг: 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено саме соціальною інженерією. Таких випадків можна було б уникнути, якби українці краще знали правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу. Щоб нагадати їх громадянам та дати більше інформації про можливі шахрайські схеми й способи протидії кібершахраям, ми розпочинаємо нову хвилю інформаційної кампанії #ШахрайГудбай", – прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Під час кампанії НБУразом із понад 80 партнерами сконцентрує зусилля на роз’ясненні споживачам фінансових послуг основних елементів платіжної безпеки, зокрема щодо таких питань:

як перевіряти сайти, чат-боти, на яких користувачі вводять свої платіжні дані;

як безпечно купувати в інтернеті;

як захистити свій фінансовий номер телефону;

як уникнути найпоширеніших схем шахрайства;

як випадково не стати співучасником злочину та не потрапити в пастку шахраїв під час пошуку роботи;

як захистити свої облікові записи;

як створювати складні та унікальні паролі;

як налаштовувати багатофакторну автентифікацію.

Інформаційна кампанія триватиме до кінця року у всіх регіонах України.

Нагадаємо, у квітні власніків карток попереджали про телефонних шахраїв - їм телефонують нібито співробітники "служби безпеки банку" з номера 044 364 53 20, або схожих номерів (044), які повідомляють, що з картки клієнта нібито протягом останніх 20 хвилин було здійснено кілька невеликих транзакції на територію Росії.