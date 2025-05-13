Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні стартує інформаційна кампанія з платіжної безпеки "ШахрайГудбай"

Найпоширенішою причиною шахрайства з платіжними картками залишається соціальна інженерія - тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані. 

В Україні стартує інформаційна кампанія з платіжної безпеки "ШахрайГудбай"
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Національний банк України разом із Департаментом кіберполіції та Державною службою спецзв'язку та захисту інформації з 13 травня розпочинає чергову хвилю всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки – #ШахрайГудбай. 

Про це повідомила пресслужба Нацбанку. 

Мета кампанії – поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо - в інтернеті.

У Нацбанку зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилася кількість випадків кібершахрайства та кіберзлочинності. Сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зростає. Так, за 2024 рік порівняно з 2023 роком цей показник збільшився більш ніж на третину (37%) – до 1,1 млрд гривень.

Найпоширенішою причиною шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, залишається соціальна інженерія. Тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, логін та пароль доступу до мобільного та інтернет-банкінгу, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій або для входу в платіжний застосунок.

"Фінансові платіжні установи постійно посилюють заходи безпеки, аби вберегти кошти клієнтів, тому шахраї все більше зусиль спрямовують на соціальну інженерію та все частіше виманюють чутливі дані в користувачів. Про це свідчать дані, отримані від надавачів платіжних послуг: 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено саме соціальною інженерією. Таких випадків можна було б уникнути, якби українці краще знали правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу. Щоб нагадати їх громадянам та дати більше інформації про можливі шахрайські схеми й способи протидії кібершахраям, ми розпочинаємо нову хвилю інформаційної кампанії #ШахрайГудбай", – прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Під час кампанії НБУразом із понад 80 партнерами сконцентрує зусилля на роз’ясненні споживачам фінансових послуг основних елементів платіжної безпеки, зокрема щодо таких питань:

  • як перевіряти сайти, чат-боти, на яких користувачі вводять свої платіжні дані;
  • як безпечно купувати в інтернеті;
  • як захистити свій фінансовий номер телефону;
  • як уникнути найпоширеніших схем шахрайства;
  • як випадково не стати співучасником злочину та не потрапити в пастку шахраїв під час пошуку роботи;
  • як захистити свої облікові записи;
  • як створювати складні та унікальні паролі; 
  • як налаштовувати багатофакторну автентифікацію.

Інформаційна кампанія триватиме до кінця року у всіх регіонах України. 

Нагадаємо, у квітні власніків карток попереджали про телефонних шахраїв - їм телефонують нібито співробітники "служби безпеки банку" з номера 044 364 53 20, або схожих номерів (044), які повідомляють, що з картки клієнта нібито протягом останніх 20 хвилин було здійснено кілька невеликих транзакції на територію Росії.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies