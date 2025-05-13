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ЄС продовжив на рік санкції у сфері кібербезпеки

У списку 17 осіб та 4 компанії, залучені до кібератак на блок.

ЄС продовжив на рік санкції у сфері кібербезпеки
Фото: platforma-msb.org

Європейська Рада на своєму сайті повідомила про ухвалення рішення щодо продовження на рік санкцій Євросоюзу проти осіб та установ, які причетні до здійснення кібератак на країни-члени блоку.

Обмеження, які передбачають заморожування активів, неможливість подорожувати до країн Євросоюзу та заборону прямого чи опосередкованого фінансування, діятимуть щонайменше до 18 травня 2026 року. Упродовж трьох років буде активним санкційний режим, який дозволить ЄС оперативно реагувати на нові кіберзагрози. 

Наразі санкційні заходи застосовано щодо 17 осіб та 4 компаній, які становлять загрозу кібербезпеці у Європі. Цей список переглядається щороку. ЄС наполягає на дотриманні принципів відкритого, вільного, стабільного та безпечного цифрового простору.
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