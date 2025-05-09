У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
ГоловнаСвіт

Канцлер Німеччини погрожує Росії новими санкціями у разі відмови від переговорів

«Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів», - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини погрожує Росії новими санкціями у разі відмови від переговорів
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо найближчим часом вона не погодиться на триваліше припинення вогню в Україні та мирні переговори, передає n-tv.

Підписуйтесь на наш Google News

«Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів», — заявив Мерц під час свого першого візиту до інституцій ЄС і НАТО в Брюсселі.

За його словами, у разі відмови Москва зіткнеться з посиленням санкцій.

«Якщо цього не станеться, ми без вагань ще більше посилимо санкційний тиск спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки», — сказав канцлер.

  • Напередодні Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він повідомив, що висловив підтримку плану америкнського президента щодо 30-денного припинення вогню в Україні.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies