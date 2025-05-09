Канцлер Німеччини погрожує Росії новими санкціями у разі відмови від переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо найближчим часом вона не погодиться на триваліше припинення вогню в Україні та мирні переговори, передає n-tv.
«Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів», — заявив Мерц під час свого першого візиту до інституцій ЄС і НАТО в Брюсселі.
За його словами, у разі відмови Москва зіткнеться з посиленням санкцій.
«Якщо цього не станеться, ми без вагань ще більше посилимо санкційний тиск спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки», — сказав канцлер.
- Напередодні Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він повідомив, що висловив підтримку плану америкнського президента щодо 30-денного припинення вогню в Україні.
- Також німецький канцлер вважає, що 30-денне припинення вогню буде тестом для Путіна на готовність до переговорів щодо тривалого миру.
- Тим часом на урядовому сайті Великої Британії розмістили повідомлення про запровадження найбільшого пакету санкцій проти російського нафтового "тіньового флоту".