Зеленський закликав Європу та інших партнерів створити трибунал щодо Росії

"Саме тому Путін і почав війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне".

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-партнери створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це він заявив у зверненні до голів МЗС інших країн, єврокомісарів та дипломатів, які зібралися у Львові.

"Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України", - сказав Зеленський.

Він закликав представників понад 40 країн, які зібралися сьогодні у Львові - "всю Європу та наших демократичних друзів у світі, надати цьому рішенню політичну підтримку".

Зеленський наголосив, що Європа об'єднана і захищає міжнародне право.

"Наш континент має довгу й багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати", - сказав президент.

Спецтрибунал для Росії