Внутрішня розвідка Німеччини призупинила "екстремістський" статус партії "АдН"

Розвідувальне Федеральне відомство із захисту конституції заявило про тимчасове припинення вживання щодо партії "Альтернатива для Німеччини" визначення "правоекстремістський рух".

Як пише Deutsche Welle, це вимушений крок, пов'язаний з розглядом апеляції, яку німецькі ультраправі подали до суду в Кельні. У розвідці вирішили не чекати на постанову суду і добровільно призупинити "екстремістський" статус АдН на час засідань, щоб не дати можливості політсилі говорити про свою "перемогу у боротьбі проти влади".

Відомство також припинить "заходи, пов'язані з наданням статусу" - йдеться про право розвідки вести спостереження за діяльністю партії.