Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
ГоловнаСвіт

Внутрішня розвідка Німеччини призупинила "екстремістський" статус партії "АдН"

Суд у Кельні розглядатиме апеляцію ультраправих.

Внутрішня розвідка Німеччини призупинила "екстремістський" статус партії "АдН"
Фото: pressa.rv.ua

Розвідувальне Федеральне відомство із захисту конституції заявило про тимчасове припинення вживання щодо партії "Альтернатива для Німеччини" визначення "правоекстремістський рух".

Як пише Deutsche Welle, це вимушений крок, пов'язаний з розглядом апеляції, яку німецькі ультраправі подали до суду в Кельні. У розвідці вирішили не чекати на постанову суду і добровільно призупинити "екстремістський" статус АдН на час засідань, щоб не дати можливості політсилі говорити про свою "перемогу у боротьбі проти влади".

Відомство також припинить "заходи, пов'язані з наданням статусу" - йдеться про право розвідки вести спостереження за діяльністю партії. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies