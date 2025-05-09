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Білл Гейтс пообіцяв віддати на благодійність 99% своїх статків

Засновник Microsoft вирішив пришвидшити діяльність свого фонду.

Білл Гейтс пообіцяв віддати на благодійність 99% своїх статків
Білл Гейтс
Фото: EPA/UPG

Американський бізнесмен та філантроп Білл Гейтс оголосив про намір упродовж 20 років витратити 99% своїх статків на роботу власного благодійного фонду.

На сайті організації засновник компанії Microsoft повідомив, що 31 грудня 2045 року відтепер буде встановлено як термін завершення діяльності фонду, до якого мають бути реалізовані усі проєкти. Якщо за попередні 25 років було залучено та використано близько 100 мільярдів доларів, то у наступні два десятиліття Гейтс планує подвоїти цю суму.

Фонд Білла та Мелінди Гейтсів займається програмами з охорони здоров'я та розвитку. Завдяки зусиллям, спрямованим на масову вакцинацію, смертність від деяких дитячих хвороб зменшилася на 75%, а загалом, за підрахунками спеціалістів, благодійна діяльність подружжя допомогла врятувати 80 мільйонів життів. 

Колись найбагатший бізнесмен світу заявив, що "не хоче померти багатим", адже "є надто багато невідкладних проблем, щоб тримати у себе ресурси, що можуть допомогти людям". 

У 2045 році Біллу Гейтсу має виповнитися 90 років.
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