Білл Гейтс заявив, що не здатен компенсувати припинення гуманітарних програм USAID

Американський мільярдер Білл Гейтс особисто намагається переконати чиновників адміністрації президента Дональда Трампа відновити фінансування закордонних гуманітарних програм, пов'язаних з охороною здоров'я.

Як пише Reuters, засновник корпорації Microsoft провів зустріч з Радою національної безпеки, під час якої наполягав на необхідності спрямувати кошти на низку потреб малозабезпечених країн - від дитячої вакцинації до ліків від ВІЛ/СНІДу, яких, за даними ВООЗ, критично бракує у восьми державах, включно з Україною.

Гейтс, відомий своєю активною залученістю до благодійних проєктів, спрямованих на захист здоров'я людей по всій планеті, визнав, що його фонд не має фінансових потужностей для того, щоб компенсувати відсутність допомоги від уряду США. Річний бюджет заснованої ним організації складає близько 8 мільярдів доларів.