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​Французьку авіабазу модернізують для зберігання ядерної зброї

На авіабазі розмістять дві ескадрильї реактивних літаків Rafale, здатних нести ядерну зброю.

​Французьку авіабазу модернізують для зберігання ядерної зброї
Ілюстративне фото
Фото: hindustantimes.com

Франція модернізує одну з головних авіабаз країни, щоб на ній можна було зберігати ядерну зброю.

Про це повідомляє Politico.

“Авіабаза Люксей незабаром буде модернізована безпрецедентним чином і відновить свою повноцінну роль у ядерному стримуванні Франції”, — сказав президент Франції Емманюель Макрон. 

Він додав, що знадобляться “великі інвестиції”, щоб розмістити на авіабазі дві ескадрильї реактивних літаків Rafale, здатних нести ядерну зброю.

Втім, цей план не є абсолютно новим, оскільки голова комітету Сенату із закордонних справ і оборони Седрік Перрен натякав на нього в червні.

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Зазначається, що оголошення про зберігання сучасних ядерних ракет на авіабазі менш ніж за 200 кілометрів від кордону з Німеччиною є стратегічним сигналом. Воно сталося після того, як майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про бажання провести переговори про ядерне стримування Франції через побоювання щодо відступу США з континенту.

На базі Люксей-Сен-Совер десятиліттями зберігалася ядерна зброя, але в 2011 році винищувачі Rafale були переведені в інше місце. 

Франція інвестує 1,5 млрд євро, і до 2035 року на базі будуть розміщені винищувачі F5 Rafale, а також гіперзвукові ядерні ракети повітряного базування ASN4G. Також вдвоє, до 2 тис. осіб, збільшиться штат авіабази.

Крім того, Макрон підтвердив, що Франція замовить більше Rafale у Dassault Aviation, але не повідомив їх кількість. Водночас ще раніше міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що військово-повітряним силам знадобиться ще близько 20 літаків, збільшивши їх кількість до понад 180.

"Якщо ми хочемо уникнути війни, наша країна і наш континент повинні продовжувати захищатися, озброюватися і готуватися", - сказав Макрон, і заявив, що незабаром зробить додаткові оголошення щодо переозброєння країни.

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