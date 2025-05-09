Макрон – після розмов із Трампом: якщо Росія не погодиться не безумовне припинення вогню – будемо діяти всією Європою

Французький президент декілька разів за ніч проводив телефонні розмови з американським колегою Дональдом Трампом. Еммануель Макрон привітав його чіткий заклик до встановлення безумовного припинення вогню на 30 днів, як і британські і нордичні партнери.

Макрон вважає, що усі разом повинні працювати задля припинення вогню без зволікань та вдавання. Про це він написав у X.

"Україна вже погодилася на це припинення вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те саме. Якщо це не вдасться, ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями та в близьких консультаціях зі США", – сказав французький президент.

Контекст

Перед 9 травня Росія знову вирішила односторонньо оголосити про "припинення вогню" на три доби (чого насправді не дотрималася). При цьому усі заклики до повного і безумовного припинення вогню на 30 діб з можливістю продовження вона проігнорувала. Українська влада повідомила, що готова припинити вогонь з будь-якої дати, але – на 30 днів, а не на три. Російські ж спроби встановити вдаване перемир'я Київ пов'язав зі страхом за парад в Москві, куди Кремль скликав лідерів країн-симпатиків.

Учора Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали телефонну розмову. За її результатами американський лідер закликав до встановлення припинення вогню на 30 діб. В інакшому випадку пригрозив Росії санкціями.