Сили оборони: попри оголошене "перемир'я" росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська

Попри так зване "перемир'я", яке оголосили РФ, ворожа армія продовжує штурмові дії у районі Вовчанська на Харківському напрямку, а також намагається вкотре перекинути свої піхотні групи через річку Оскіл біля Куп'янська.

Про це повідомляє речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише "Укрінформ".

"На Харківському напрямку оголошене Путіним перемир'я зовсім не відчувається. Фактично за останній тиждень ми бачимо суттєву активізацію дій окупантів. Бували дні, що штурмові дії ворог здійснював орієнтовно 11 разів, атакував наші позиції. Щодо точок напруги - це, як і раніше, район Вовчанська. Місто фактично, як придатне до життя, припинило своє існування, але ворог продовжує там штурмові дії. Це, як район самого Вовчанська, так і район навколишніх населених пунктів - Вовчанські хутори і Тихе", — каже Шамшин.

Під ворожими обстрілами перебуває Вовчанськ, росіяни застосовують артилерію, РСЗВ, міномети, важкі вогнеметні системи та дрони.

У районі Дворічної активні дії росіян змістились на північ, ближче до кордону. Там ворог атакував у районі населених пунктів Строївка та Тополі.

Водночас, за словами Шамшина, Сили оборони звільнили лісовий масив біля населеного пункту Липці, та наголосив, що ця ділянка вкрай важлива.

"Можливо, площа там не надто велика, це 200 га. Але, знаєте, деякі місця на фронті не варто оцінювати лише квадратними кілометрами, тому що загалом район Липців - це там є низка панівних висот, і з однієї з таких висот в ясний день можна побачити північні околиці Харкова, зокрема район Салтівки. До речі, саме населений пункт Липці і ці висоти — це були одні з головних цілей наступу росіян, який почався рівно рік тому 10-го травня. Цієї мети вони не досягли. І ось учора наші підрозділи звільнили лісовий масив "Берлін" на північ від Липців", — каже речник і наголошує, що звільнення масиву має насамперед тактичне значення, адже росіян вдалося відсунути далі.

За словами Шамшина, у Вовчанську не залишилось фактично жодної будівлі – лише руїни і цегла. Проте ворог не полишає спроб його захопити.

"Через рік інтенсивних бойових дій, бомбардувань від Вовчанська фактично нічого не залишилося. Це суцільні руїни, розбомблена цегла. Це просто місто, знищене до фундаменту. Якщо там щось і залишилося, це фактично лише можливо, підземні комунікації, підвальні приміщення. Ну, і треба розуміти, що ці от підвальні приміщення росіяни продовжують використовувати насамперед для накопичення живої сили, накопичення боєкомплекту, провізії, води і так далі. І треба розуміти, що вони не відмовилися від своїх дій захопити Вовчанськ", — зазначив Шамшин.

Щодо ситуації в районі Куп'янська речник розповів, що ворог не полишає спроб перекидати на правий берег річки Оскіл на північ від Куп'янська свої піхотні групи. "Треба розуміти, що його там мета — це утримати і за можливості розширити плацдарм, щоб створити для Куп'янська загрозу саме з півночі чи по правому берегу. Але щоб ця загроза стала по-справжньому реальною, їм потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, щоб отримати можливість перекидати техніку та здійснювати ефективну логістику", — сказав речник.

Українська розвідка виявляє місця, де ворог намагається наводити такі переправи, і одразу знищує його.