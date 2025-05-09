Зусиллями правоохоронців та музейників вдалося запобігти незаконному продажу унікальної знахідки – чотирьох бронзових сокир-кельтів, поміщених у ліпний горщик, передає Офіс Генпрокурора.

Артефакти вилучили у мешканця обласного центру в межах кримінального провадження, яке здійснюється за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, за фактом незаконного привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу (ч. 1 ст. 193 КК України).

Протиправну діяльність припинено завдяки представникам Національного музею історії України. Вони виявили продаж знахідки на інтернет-аукціоні.

Попередньо, це – скарб археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку. Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е. А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності.

Правоохоронці встановили продавця та вилучили у нього унікальну знахідку. Найближчим часом її передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

За оперативними даними, чоловік знайшов горщик із бронзовими сокирами у передмісті Ужгорода, на території нерухомої пам’ятки культури – поселення залізного віку та римського часу. Важливо зазначити, що проведення будь-яких розкопок на об'єкті археологічної спадщини заборонене та карається законом.

Під час обшуку у чоловіка знайшли монети, цінність яких встановлюється. Також він зберігав вдома різноманітну проросійську символіку. У зв’язку з цим розпочато кримінальне провадження за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Наразі правоохоронці вивчають усі обставини, аби надати повну правову оцінку діям закарпатця.