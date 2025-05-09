На Буковині гендиректора "Нижньодністровської ГЕС" підозрюють у розтраті майже 5 млн гривень

Співробітники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором "Нижньодністровської ГЕС" у Чернівецькій області. У злочинній схемі фігурують керівниця відділу публічних закупівель та інженер ГЕС.
Про це повідомляє ДБР.
Відомо, що ГЕС уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
Держаудитслужба виявила низку порушень, унаслідок чого керівниця відділу була притягнута до адмінвідповідальності.
"За 4 укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури", — ідеться у повідомленні.
Реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн.