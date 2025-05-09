На Буковині гендиректора "Нижньодністровської ГЕС" підозрюють у розтраті майже 5 млн гривень

У злочинній схемі фігурують також керівниця відділу публічних закупівель та інженер ГЕС.

Співробітники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором "Нижньодністровської ГЕС" у Чернівецькій області. У злочинній схемі фігурують керівниця відділу публічних закупівель та інженер ГЕС.

Фото: ДБР

Про це повідомляє ДБР.

Відомо, що ГЕС уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

Фото: ДБР

Держаудитслужба виявила низку порушень, унаслідок чого керівниця відділу була притягнута до адмінвідповідальності.

"За 4 укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн.