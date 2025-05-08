ДБР повідомило нову підозру ексначальнику Рівненського РТЦК

Співробітники ДБР повідомили нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного ТЦК та СП.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
“За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби”, - йдеться у повідомленні.
Попередньо правоохоронці встановили, що незаконну допомогу отримали понад 50 осіб.
Зараз чоловіка звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.
- Попереднє розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.
- Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.
- Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.
- Крім конфіскованого, воєнком також “забув” задекларувати статки на 46 млн грн.