ДБР повідомило нову підозру ексначальнику Рівненського РТЦК

Співробітники ДБР повідомили нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що незаконну допомогу отримали понад 50 осіб.

Зараз чоловіка звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.