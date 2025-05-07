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​На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника

Бійцю ДПСУ пропонували 2 тис. доларів. 

​На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника
​На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупити прикордонника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що за 2 тис. доларів місцевий мешканець пропонував одному з прикордонників посприяти переправленню через кордон чоловіка призовного віку. 

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“Військовослужбовець доброчесно дотримався принципу нульової толерантності до корупції у ДПСУ та повідомив про “цікаву” пропозицію керівництво”, - запевнили в пресслужбі.

Затриманому чоловіку загрожує кримінальна відповідальність та арешт з правом вийти під заставу у 180 тис. гривень.
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