​На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупити прикордонника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що за 2 тис. доларів місцевий мешканець пропонував одному з прикордонників посприяти переправленню через кордон чоловіка призовного віку.

“Військовослужбовець доброчесно дотримався принципу нульової толерантності до корупції у ДПСУ та повідомив про “цікаву” пропозицію керівництво”, - запевнили в пресслужбі.

Затриманому чоловіку загрожує кримінальна відповідальність та арешт з правом вийти під заставу у 180 тис. гривень.