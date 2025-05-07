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На Донеччині залишаються 21 200 дітей, обов’язкова евакуація триває

Загалом з регіону вдалося евакуювати понад 1 млн 221 тис. цивільних.

На Донеччині залишаються 21 200 дітей, обов’язкова евакуація триває
Покровськ
Фото: EPA/UPG

На підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються близько 280 000 цивільних, з яких 21 200 – це діти. 

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"З початку проведення заходів з евакуації в області вже евакуйовано більш як 1 млн 221 тис. осіб цивільного населення. З яких десь 190,6 тис. – це діти і 46,5 тис. – це люди з інвалідністю. Це дані на вчора. І залишається на території області, підконтрольній українській владі, близько 280 тис. осіб цивільного населення", — сказав Петлін.

Він зазначив, що серед цієї загальної цивільних — 21,2 тисячі дітей.
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